Veri gentiluomini

I Japan facevano musica un po’ glam, poi dalla fine degli anni settanta diventarono sempre più raffinati e cominciarono a vendere di più. Erano sempre molto eleganti e truccati, e David Sylvian, cantante e faro della band, aveva il tocco in più dei capelli superbiondi. Diventarono un punto di riferimento dei new romantic, tipo i Duran Duran prima maniera, ma ai Japan non piaceva. “Per i new romantic i vestiti eleganti sono una moda”, disse all’epoca Sylvian, “ma per noi è una scelta di vita”. Una scelta di vita che, gli piacesse o no, li fece diventare delle star. Forse era una scelta di vita anche fare le foto con la Polaroid, ed essere così soddisfatti dei risultati da dedicarle non solo la #canzonedelgiorno ma tutto l’album, del 1980. Oggi la macchina fotografica è per gentlemen.