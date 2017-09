Il blues del negativo

È il 1963 e Serge Gainsbourg lavora alacremente per diventare la leggenda nazionale pop francese. Ogni album cambia sound in maniera più o meno radicale: quello della #canzonedelgiorno, Gainsbourg confidentiel, ha solo chitarra e contrabbasso, per un perfetto clima da night club, e canzoni d’amore più o meno divertenti, con i calembour tipici di Gainsbourg che spuntano dappertutto. Nei testi ci sono molti prodotti, tra i quali un rasoio elettrico (per il quale Gainsbourg resiste alla tentazione del product placement), un walkie talkie made in Japan, una macchina da scrivere Remington, del liquore Pimm’s e del gin Gordon’s, un ristorante di lusso parigino (l’inevitabile Maxim’s) e una macchina fotografica: riecco la Rolleiflex, che torna in ogni verso per immortalare una petite amie che alla fine della canzone è solo nelle foto perché se n’è andata. È il mio disco preferito di Serge? Mi sa di sì.