Tanti auguri a Nile Rodgers

Nile Rodgers è stato gli Chic. Si è inventato un sound di chitarra tutto suo. Ha prodotto una quantità sbalorditiva di dischi degli artisti più diversi (quiz facile: cos’hanno in comune David Bowie, Madonna, gli INXS, Grace Jones e Lady Gaga?). Ed è anche autore della più entusiasmante autobiografia di un musicista pop che io abbia mai letto (chissà perché in Italia non l’ha ancora tradotta nessuno. Se vinco alla lotteria lo faccio io). Oggi è il suo compleanno: la #canzonedelgiorno è una scusa per fargli i doverosi auguri.