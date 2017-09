Sotto pressione

In Italia gli Spandau Ballet sono indissolubilmente legati alla memoria degli anni ottanta più deteriori, soprattutto per chi c’era. Io facevo il liceo a Milano, e mentre le mie compagne di classe erano scisse tra l’innamorarsi dei Duran Duran, degli Spandau Ballet o di qualche altro figo new romantic, cercavo di darmi un tono ascoltando gli Smiths o i Cure. In realtà nel 1982, prima che Tony Hadley e soci sfornassero le megahit ancora oggi ubique nelle compilation dei supermercati, facevano musica con radici più toste e molto più sudata. Come la #canzonedelgiorno, che continua a fare una buona figura. È anche un omaggio diagonale a Billy Bragg, che poco dopo se ne uscì con un pezzo che la usava per prendersela con Ronald Reagan cantando “I don’t need this pressure Ron”.