Vacanze americane

Quando facevo qualche bel giro in macchina negli Stati Uniti del nord o in Canada, con un po’ di pazienza trovavo sempre qualche radio locale con musica perfetta per fare molte miglia senza annoiarsi. Il periodo d’oro della musica da autoradio nordamericana era più o meno 1965-1972 e la band più gettonata erano senza dubbio i Creedence Clearwater Revival (di solito solo CCR per i dj), colonne del southern rock anche se erano californiani della Bay area. La #canzonedelgiorno faceva parte dell’élite dei pezzi ubiqui. Eccola qua, senza bisogno di andare nell’Oregon.