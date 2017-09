Grandi classici del cinema

Quando ero giovane ero un vero cinefilo, e digerivo con facilità anche i mattoni più pesanti. L’eclisse però mi sembrò noiosissimo, e compromise il mio rapporto con il Michelangelo Antonioni del periodo dell’incomunicabilità. Per fortuna c’erano i due protagonisti, Alain Delon e Monica Vitti, che nel 1962 erano paurosamente belli e affascinanti. E soprattutto c’erano i titoli di testa, la #canzonedelgiorno con Mina nel suo momento d’oro, che da tanti anni è uno dei miei pezzi italiani preferiti in assoluto. La scoperta che ho fatto da poco è che il testo, trascinante come pochi altri, è dello stesso Antonioni, che si firmava con lo pseudonimo Ammonio. Si vede che riservava il suo lato divertente alla musica pop.