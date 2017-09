Sabato sera è festa

Si chiamavano Saxons, poi cambiarono nome (dopo arrivarono i Saxon, ma li lasciamo dove sono). Decisero di ribattezzarsi Bay City Rollers tirando una freccetta su una carta degli Stati Uniti e centrando Bay City, nel Michigan. La Bay City per eccellenza è San Francisco, ma loro non c’entravano niente, erano scozzesi di Edimburgo. Cambiarono formazione e infilarono una serie di successi nel Regno Unito. Nel 1973 se ne uscirono con la #canzonedelgiorno, un’allegra celebrazione del sabato sera, ma non gli andò bene. Dopo un po’ decisero di sfondare negli Stati Uniti, marcando la loro scozzesità con dei vestiti sempre più pieni di tartan. Alla fine del 1975 ritirarono fuori il successo mancato e spaccarono tutto. Lo spelling-tormentone di s-a-t-u-r-d-a-y è sempre un bell’esercizio. Per noi italiani non è facile, da bambini non ce l’insegnano. Io sono diventato bravissimo a fare quello del mio cognome, che è tosto.