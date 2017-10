Ci sono degli affezionati seguaci della #canzonedelgiorno che mi chiedono privatamente più canzoni italiane tristi degli anni sessanta. Ho controllato: non si sono messi d’accordo, non si conoscono neanche! Oggi io sono di un umore splendido, così è un buon momento per calare questa carta, un pezzo veramente devastante del giovane Gino Paoli. Dai, ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte e ogni attimo che noi viviamo è stato vissuto mille volte, ma la vita è bella lo stesso.