Nel 2011 i Primal Scream fecero un tour per celebrare i vent’anni del loro irripetibile album Screamadelica. Passarono anche da Roma, io non ci andai e ancora me ne pento. Se anche voi non c’eravate, cercatevi qualche video su YouTube e soffrite con me. Anche se siete da soli davanti a un computer è difficile ascoltare la #canzonedelgiorno senza cominciare a ballare e fare i cori.