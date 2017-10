I Thunderclap Newman erano una band britannica che ebbe breve vita tra il 1969 e il 1970 e una megahit, la #canzonedelgiorno. Cosa strana, il bassista era Pete Townshend, con il nome d’arte di Bijou Drains. Il gruppo nacque perché il chitarrista degli Who cercava un modo per mettere in circolazione i pezzi di John “Speedy” Keen, che di mestiere era il suo chauffeur, e che qui era anche il cantante. Bei tempi.