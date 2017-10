Arriva Pong

Black Francis era il cantante e chitarrista dei Pixies, rock band fondamentale nel passaggio tra anni ottanta e novanta. Quando si sciolsero, lui si ribaltò il nome d’arte in Frank Black e cominciò a fare dischi da solo. Il secondo, Teenager of the year, del 1994, era torrenziale: 22 canzoni. Cominciava con questo inno-lampo a Pong, il videogioco della Atari che per molte persone della mia età è stato il primo. La #canzonedelgiorno non si fa in tempo a rendersi conto di quant’è divertente che è già finita. Ball in the machine.