La settimana era cominciata con i Buzzcocks. Punk, ma dalle parti di Manchester: con un cuore pop. I Dead Kennedys invece sono californiani, e non sono pop per nulla: sono cattivi. Ieri la #canzonedelgiorno non c’è stata (scusatemi!). Oggi per punizione arriva Jello Biafra che ci manda tutti nella poco accogliente Cambogia di Pol Pot. Aiuto! Meno male che domenica finisce l’ora legale e si dorme un’ora in più nel nostro comodo lettuccio.