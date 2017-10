Per Livorno

“Stasera non posso, c’è Bobo”. Ero a Roma, ma la carissima amica con cui mi stavo scrivendo è di Livorno e questo mi ha reso evidente di chi stava parlando. È difficile immaginarsi una frase su Bobo Rondelli che non faccia riferimento alla sua città (se volete conoscere un po’ questo bel cantautore c’è anche un suo piccolo biopic di Paolo Virzì. Da dove viene Virzì? Da Livorno). Però non è apprezzato solo nella sua città. Una sua canzone mi è stata chiesta da una lettrice che vive dalle parti di Como, e io l’ho conosciuto molti anni fa perché un amico romano mi mise la #canzonedelgiorno in una cassetta (quanto ci mancano i mischietti-regalo degli amici? Tanto). Era della band di Rondelli, gli Ottavo Padiglione, che prendono il nome dal reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno. Buon caffè a tutti. Occhio alla testa.

PS per un ricordo d’infanzia: altro che Mtv, il video è da Videomusic! La playlist di Spotify ha una versione più nuova.