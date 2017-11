Se associate Jacques Brel solo ad alcune delle canzoni francesi più tristi che ci siano, ecco l’antidoto perfetto: la #canzonedelgiorno è un’invettiva incazzosissima contro una donna che lo porta inarrestabilmente in giro per visite, viaggi e concerti sui quali cambia idea in continuazione. È particolarmente azzeccato che, per sottolineare che non sopporta la fisarmonica, Brel si faccia accompagnare da Marcel Azzola, supervirtuoso dello strumento in un mood particolarmente logorroico.