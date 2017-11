I Faith No More per me erano territorio off limits, poi ho scoperto che la mente della band era Mike Patton, che è forse il vocalist più duttile in assoluto sul mercato: suona tutto, conosce tutto, scrive tutto e soprattutto canta tutto, con un’estensione e un’elasticità stilistica sbalorditive. Mondo cane, il suo progetto solista con orchestra di canzoni italiane degli anni cinquanta e sessanta, è un’operazione degna di Fregoli (grazie anche all’italiano perfetto di Patton, che ha vissuto qualche anno a Bologna). Se fossi stato più attento agli album dei Faith No More mi sarei accorto prima che alla fine di Angel dust (che fin lì sembra il tipico album di alt-metal che nel 1992 schifavo con dedizione, anche se in realtà è pieno di cose strane) c’è una cover tanto trascinante quanto assurda di Easy, grande classico del soul per quarantenni dei Commodores. Ai Faith No More portò molti soldi, a voi una bella #canzonedelgiorno.