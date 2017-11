Ascoltare Louis Prima con Keely Smith insieme a Sam Butera con i suoi Witnesses è una garanzia di buonumore. Ecco quindi la #canzonedelgiorno, che per giunta ci permette di vedere come tenessero il palcoscenico. Impossibile non innamorarsene. E impossibile non ripensare a un momento perfetto di De Niro in Lo sbirro, il boss e la bionda.