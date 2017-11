Gli anni che finiscono con l’otto ogni tanto sono fortunati e ogni tanto no. Per esempio, nel 1958 in Svezia si giocarono i campionati del mondo di calcio, ma l’Italia non si era qualificata (li vinse il Brasile di Pelé). Nel 1968 nascevo io. E nel 1978 usciva l’album dei Queen con dentro la #canzonedelgiorno. Ora siamo nel 2017, che non c’entra niente. Ma ogni scusa per svegliarsi con questo pezzo è buona.