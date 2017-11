Viva Eileen

I Dexys Midnight Runners avevano la capacità di tirare fuori dal cappello pezzi davvero trascinanti. La #canzonedelgiorno, del 1982, è la più famosa: finì al primo posto delle classifiche in un sacco di posti, Stati Uniti compresi, vinse i Brit awards come miglior singolo nel 1983 e nel 2015 si arrivò sesta in un grande sondaggio sulle canzoni degli anni ottanta più amate nel Regno Unito. Di questi tempi mi diverto quando le canzoni del giorno sono a un solo grado di separazione. Qui è grazie al video: Eileen è Máire Fahey, sorella di Siobhan, la migliore delle Bananarama di ieri.