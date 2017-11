Un vento diverso

Catch the wind era stato il primo singolo di Donovan, una splendida canzone in un arrangiamento per voce e chitarra acustica. Uscì nel 1965 per la Pye records. Da lì la carriera del cantautore scozzese decollò, e sulla strada lui cambiò qualche casa discografica. Nel 1968, al momento di pubblicare la raccolta Donovan’s greatest hits, la Epic, la sua nuova label, non era sicura di avere i diritti su un po’ di vecchie hit, così le riregistrò con una ricchissima produzione di Mickie Most. Quand’ero piccolo io avevo in casa questo album: per il mio neurone musicale la #canzonedelgiorno suona così. Le questioni di diritti sono sempre complicate: su Spotify c’è solo la versione originale. A suo modo è un vantaggio: potete sentirvele tutte e due. Io comunque se fossi in voi questo greatest hits me lo comprerei subito.