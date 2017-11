La notte più nera

In epoca pre-Wikipedia poteva capitare di avere una formazione culturale piena di buchi. Quand’ero al liceo per me Demetrio Stratos era solo il supercantante degli Area morto troppo giovane e un avventuroso ricercatore delle possibilità della voce umana. Trovai un suo lp solista della Cramps avanzato sugli scaffali di un piccolo negozio milanese, lo sperimentalissimo Metrodora (mi sa che se volessi rivenderlo ci farei dei bei soldi), e la cosa si fermò lì. Poi, quand’ero all’università, Radio Popolare (che è ancora la mia unica radio e che oggi gli ha dedicato il suo auditorium) fece un programma che ripercorreva tutta la sua carriera di artista e mi fece scoprire le meraviglie di quando era il frontman dei Ribelli, nati come gruppo di Adriano Celentano. La #canzonedelgiorno è del 1967, è sempre incredibile e lascia il rimpianto per tutto quel che avrebbe potuto succedere se Demetrio avesse voluto diventare semplicemente un grande cantante soul. Per fortuna ci ha dato molto altro. Mai abbastanza.