Gli altri anni novanta

Stamattina la radio al bar ha tirato fuori la #canzonedelgiorno, del 1994. È della Dave Matthews Band, che non mi piaceva molto ma per un breve periodo si sentiva spesso. Pare che dal vivo fossero incontenibili, e i fan avevano un ricchissimo giro di bootleg. I dischi invece erano un buon esempio di quella musica americana che per me allora era sinonimo di brutta o perlomeno inutile. Tant’è: tutti i gusti son gusti. Magari c’è a chi piacciono ancora, oppure chi, come me, vuole bene a questo pezzo perché gli ricorda quand’era più giovane.