The La’s sono un modello assoluto di band disfunzionale. Nati nel 1983 e dopo poco capitanati dal cantante e chitarrista Lee Mavers, tra il 1987 e il 1989 fecero un paio di singoli che non andarono bene. Così partirono per la registrazione del loro primo album, un’impresa che durò più di un anno mentre produttori e componenti della band cambiavano in continuazione. Poi nell’ottobre del 1990 l’album uscì, però a Lee Mavers non piacque, così ne rifiutò la paternità annunciando un remix. Da lì in poi è arrivata solo una ventina d’anni ridicoli, con periodici annunci di un nuovo album che non è arrivato mai. Peccato: questo a me piaceva. Mi fece anche entrare in casa la #canzonedelgiorno, che era già uscita nel 1988: era uno dei singoli, ovviamente con un mix diverso.