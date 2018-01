I Turtles avevano sfondato nel 1967 con la bomba sunshine pop di Happy together, poi provarono a essere più seri. Nel 1968 avevano preparato The Turtles Present the Battle of the Bands, album che faceva una specie di giro del mondo dei generi di moda all’epoca. C’era anche la #canzonedelgiorno, una presa in giro delle canzoni allegre come la loro prima hit, testo assurdo compreso (cose tipo “Elenore, sei il mio orgoglio, la mia gioia, eccetera”!). Era un pezzo sarcastico, ma la casa discografica lo prese sul serio e lo usò come singolo. Avevano ragione loro: fu un altro successone. Auguri a tutti per un 2018 pieno di buonumore.