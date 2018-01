Troppa luce

Era il 1972, Bruce Springsteen aveva appena finito di preparare il suo primo album, ma la Columbia non era contenta perché non c’era un pezzo che potesse fare da singolo-traino. Così il giovane Bruce prese un rimario per scrivere un testo qualunque e impacchettò rapidamente la #canzonedelgiorno suonando tutto lui, tranne la batteria e il sassofono. Greetings from Asbury Park, N.J. uscì il 5 gennaio del 1973. Se ne accorsero in pochi: erano tutti distratti. Buon compleanno a lui, che è invecchiato bene.