I Belle & Sebastian vengono da Glasgow e prendono il nome da un telefilm francese degli anni sessanta. Sono spuntati al nostro orizzonte pop nel 1996 e da allora hanno fatto molti dischi, tanti concerti sempre divertenti, si sono conquistati mucchi di fan però non hanno mai avuto un vero successo commerciale. Nel 2003 ci provarono, senza snaturare il loro suono ma chiedendo il supporto alle manopole di Trevor Horn. Le sue produzioni hanno infilato una serie impressionante di hit (qualche nome: Grace Jones, Frankie Goes to Hollywood, Abc, Propaganda), ma con Stuart Murdoch e i suoi amici non gli andò particolarmente bene. Tant’è: anche Dear catastrophe waitress, l’album da cui è presa la #canzonedelgiorno, è supercarino come tutti gli altri. Per un buongiorno ultralight.