Più in alto

Stevie Wonder aveva cominciato a inanellare hit per la Motown quando aveva dieci anni. Poi nel 1970, quando ne aveva venti, prese il controllo totale dei suoi dischi, suonando praticamente tutti gli strumenti e partecipando alla creazione di nuovi sintetizzatori che avrebbero cambiato il sound della musica pop per sempre. La #canzonedelgiorno è da Innervisions (1973) che è il mio album preferito di quel periodo perfetto. Il video è live ed è pieno di musicisti. Invece nella versione dell’album, che trovate nella playlist di Spotify, il musicista è uno solo: lui. Comprate questo disco, perché non stanca mai.