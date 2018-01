La solita storia

Ieri sera mi sono ascoltato tre cd di una bella integrale dei singoli Motown del 1965. La quantità di artisti e di canzoni eterne che uscivano da Detroit in quel periodo è inverosimile: se vi capita recuperate il documentario Standing in the shadows of Motown, è una storia straordinaria. Il titolo del film è da una canzone dei Four Tops, quartetto vocale che era tra le colonne della piccola, potentissima etichetta. È impossibile non considerarli tra le cose più perfette della storia della musica pop. Da quando venne scritta la #canzonedelgiorno a quando fu stampato il disco passarono 24 ore. Era un momento irripetibile.