Un disco nello spazio

Nei primi anni sessanta ogni tanto arrivava qualche produttore che usava le sue idee stravaganti e le nuove tecnologie per fare i dischi. Joe Meek era uno di questi. Nel 1962 decise di approfittare della passione collettiva per le missioni spaziali e delle nuovissime tastiere elettroniche che stavano arrivando sul mercato: prese i Tornados e gli confezionò la #canzonedelgiorno. Nel Regno Unito sbancò, rimanendo 25 settimane in classifica, cinque delle quali in testa. Soprattutto finì al primo posto negli Stati Uniti, facendo diventare i Tornados la prima band britannica a ottenere questo risultato. Era anche la canzone preferita di Margaret Thatcher: bah. Mi piace lo stesso.