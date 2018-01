Le serate no

Françoise Hardy pubblicò Tous les garçons et les filles, il suo primo disco, a 18 anni e diventò subito una bandiera dello yéyé. L’artista francese però non è solo una cantante, ma scrive anche musica e testo delle canzoni. Così è andata avanti con una carriera lunga e interessante. Un punto cardinale è Ma jeunesse fout le camp…, del 1967: una raccolta di pezzi che raccontano tristissime storie d’amore autobiografiche, con un sound acustico che comincia a guardare avanti rispetto alle tipiche valanghe di archi dell’epoca. Nella #canzonedelgiorno dietro alle manopole c’era John Paul Jones, che stava per diventare il bassista dei Led Zeppelin. Consiglio per le giornate invernali più nebbiose: compratevi questo album e sentitelo a volume ben sostenuto. Fa una splendida figura.