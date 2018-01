Teenager solitario

Dion DiMucci, in arte semplicemente Dion, ha una carriera interessante. Prima, tra le fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, ha infilato una serie di hit molto doo wop con i suoi Belmonts o da solo (la più famosa è senz’altro The wanderer, 1961), poi ha continuato con pochi successi di classifica ma segnalandosi sempre come musicista degno di essere ascoltato. È ancora al lavoro. Stamattina al mio bar sotto casa c’era la #canzonedelgiorno, e per due minuti Roma è diventata un angolino di Bronx del 1960.