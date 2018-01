Alla radio

Ieri ho scoperto che un editor e un traduttore di Internazionale (niente nomi!) quand’erano più giovani suonavano insieme in una band con in repertorio una cover della #canzonedelgiorno, che è di Joe Jackson. Ogni scusa è buona per ripescare qualsiasi cosa da uno dei suoi primi due album (Look sharp e I’m the man, tutti e due del 1979), che sono delle macchine perfette di cinismo incazzoso con una band precisa come un metronomo punk. Dai, pescatevi tutti e due gli album su Spotify, che sono una sicurezza.