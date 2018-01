Ieri qui c’era una canzone di Joe Jackson. Tra le cose per le quali gli sono in debito c’è la scoperta di Louis Jordan, che era la fonte principale dei pezzi del suo Joe Jackson’s jumpin’ jive. Negli anni quaranta del novecento Jordan, multistrumentista e grande entertainer, era soprannominato “il re del jukebox” perché era popolarissimo grazie ai dischi con i suoi Tympany Five, canzoni dallo swing leggero e con testi molto divertenti. Una era la #canzonedelgiorno di oggi, triste storia di un uomo che aspetta invano la donna che gli aveva dato un appuntamento alla stazione. Era musica fatta per i neri, ma era talmente spassosa che Jordan diventò una star anche per il pubblico bianco, che come tutti era ben contento di ballare e di farsi qualche risata.

Il video è un estratto da Beware!, un film del 1946 anche lui prodotto e distribuito per un pubblico nero. Negli Stati Uniti pellicole come questa si chiamavano race movies, letteralmente “film razziali”, una categoria commerciale che poi grazie al cielo sparì. C’era anche la “musica razziale”, ma è un discorso lungo. Ci torneremo. Voi intanto compratevi una bella antologia di Louis Jordan, che tiene sempre compagnia: io ho un cofanetto della Proper, etichetta britannica che in questo mercato caotico si distingue per ristampe storiche ben curate e che suonano bene assai. Mi sa che è sparito: buona caccia.