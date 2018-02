Per l’aperitivo

Oggi André Previn è famoso soprattutto con la bacchetta in mano: ha diretto le più blasonate orchestre del mondo, con valanghe di concerti e dischi di tutto il grande repertorio sinfonico, oltre che delle sue composizioni. Però lavorava anche tantissimo come pianista jazz, e nel 1956 fece un bell’album di West Coast jazz insieme a Shelly Manne e Leroy Vinnegar. Erano canzoni di My fair lady, che era il musical del momento con Julie Andrews nella parte che poi, nella versione cinematografica, diventò di Audrey Hepburn. La #canzonedelgiorno viene da lì. Merita un ascolto attento ma è perfetta anche come musica di sottofondo per un drinkino.