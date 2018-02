Una mosca meravigliosa

Ieri ho passato la domenica sentendo solo due dischi di Tim Buckley (1947-1975), Happy sad (1968) e Blue afternoon (1969). Sono passati cinquant’anni, ma gli album del cantautore statunitense rimangono meravigliosi per il loro straordinario uso della voce e degli strumenti. Per un’introduzione all’arte di questo maestro raccomando Dream letter, un live postumo (cercate l’edizione originale, perché la ristampa aveva qualche pasticcio. Si trova).

Se oggi dite “Buckley” la maggior parte delle persone pensa a suo figlio Jeff, che nel 1994 con Grace fece un album di grandissimo successo, prima di morire in circostanze mai completamente chiarite. Voi buttatevi su suo padre. Anche lui ebbe una carriera troppo breve, ma ha lasciato un segno indelebile. La #canzonedelgiorno è da Happy sad. Il mio cd ieri è stato in repeat per mezz’oretta solo con lei.