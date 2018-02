Associazione d’idee: ieri raccomandavo un bellissimo live di Tim Buckley registrato a Londra nel 1968. All’epoca Buckley non aveva abbastanza soldi per portarsi la band in tour dagli Stati Uniti al Regno Unito, così suonò con dei musicisti locali. Tra questi il contrabbassista Danny Thompson, che quando c’è fa la differenza.

È pensando a lui che mi è venuto in mente John Martyn (1948-2009), cantante, autore e chitarrista dalla carriera lunga e sempre interessante, e con una vita travolta dagli eccessi di droga e soprattutto alcol. Questo non gli impedì di essere un artista irripetibilmente originale. Solid air (1973) è probabilmente il suo album più famoso, un disco nel quale Thompson è una componente determinante del colossale risultato finale (anche se nella #canzonedelgiorno non c’è). Se nella voluminosa discografia di Martyn volete ascoltare anche un album dal vivo un po’ laterale ma affascinante potete cercare In session, che raccoglie materiale fatto per la Bbc tra il 1973 e il 1978. Ma mi sa che c’è molto altro che ancora mi rimane da scoprire.