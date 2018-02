Nel 1964 da Belfast, Irlanda del Nord, arrivarono i Them, che s’imposero rapidamente come dei fari del nascente garage rock britannico. L’elemento chiave era il cantante, il giovane Van Morrison, che avrebbe lasciato il gruppo nel 1966 per intraprendere una carriera che lo vede ancora in un ruolo di primissimo piano sulla scena mondiale. Cinquant’anni dopo, il loro pezzo più famoso rimane Gloria, che nel 1975 venne ripresa, strapazzando decisamente il testo, da Patti Smith. La #canzonedelgiorno è un altro momento d’oro, durissima e trascinante. Buona giornata da me e da Van the Man, sempre furibondo.

Curiosità: in Italia i nuovi gruppi cercavano spesso nomi che li agganciassero ai loro idoli british, così da noi spuntarono Quelli. Sarebbero diventati la Premiata Forneria Marconi.