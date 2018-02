Gelato e pancetta

Ci sono canzoni che conosciamo a memoria in ogni dettaglio e poi, misteriosamente, ci dimentichiamo. Ho avuto un esperienza di questo tipo stamani al bar, con la #canzonedelgiorno. È da Fino alla fine del mondo di Wim Wenders, del 1991. La colonna sonora era una collezione di rockstar di tutti i tipi – Talking Heads, U2, Can, Depeche Mode, Neneh Cherry, Nick Cave e via così – e a casa mia molto più amata del film. Stasera me la riascolto tutta. Per ora c’è solo questo pezzo di Lou Reed. Su Spotify metto la versione dell’album Magic and loss (1992), che è un po’ più corta. Il video è un live in studio da David Letterman, che in 33 anni e 6.028 puntate del suo show notturno ha ospitato veramente tutti.