Ricompensa

I Teardrop Explodes erano una bandiera del postpunk britannico. Durarono poco, dal 1978 al 1982, anche perché il loro leader Julian Cope era una persona complicata da gestire. Quattro anni e due album bastarono per tirare fuori la #canzonedelgiorno, la loro unica hit, del 1981. Mai più senza. Julian Cope sarà anche complicato ma lavora tanto: oltre ai suoi dischi, con i Teardrop Explodes o da solo, vale la pena di cercare qualcuno dei suoi molti libri. Svettano The modern antiquarian, un saggio sui monumenti neolitici della Britannia, e Uno tre uno, romanzo ambientato per le strade della Sardegna.