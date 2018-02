Tattoo you è stato il mio primo disco dei Rolling Stones: è del 1981, lo presi nel 1982. Mi andò bene: forse è il loro ultimo album bello. Finisce con la #canzonedelgiorno, che mi era piaciuta molto da subito. All’epoca non però non sapevo che il sassofonista era addirittura Sonny Rollins. È bello avere tanti amici che vengono a suonare per te o a farsi una fumatina in compagnia. Tipo Peter Tosh, che è sugli scalini di questo video. Ah, la casa degli scalini è a New York ed è quella della copertina di Physical graffiti.