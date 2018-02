Non l’ho fatto apposta ma, dopo il Rufus Wainwright di venerdì scorso, grazie all’ipod che ascolto la mattina prima di uscire “alleluia” è ancora la parola chiave della #canzonedelgiorno. Stavolta è con Mel Tormé, musicista dalla carriera lunga e complicata e cantante dalla voce sempre duttile e morbidissima. Come on, get happy, che c’è la neve!