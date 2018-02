Era l’8 febbraio 1977 e i Television, beniamini del CBGB di Manhattan, se ne uscirono con il loro primo album, che quarantun anni dopo resta un baluardo. Non c’è musica rock indipendente arrivata da lì in poi che non senta in qualche modo l’influenza del debutto di Tom Verlaine, Richard Hell e soci, dalla musica, molto lontana dai tre accordi in croce caratteristici del punk dell’epoca, ai testi cupi e decadenti. Il disco comincia con la #canzonedelgiorno, e non ci vedo proprio niente di male.