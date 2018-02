Smetti di cantare

Di solito i testi delle canzoni dei R.E.M. non hanno un significato evidente. A volte sono proprio oscuri. Invece quello della #canzonedelgiorno, del 1992, è trasparente. Peter Buck, chitarrista della band, spiegò che “il testo è insolitamente diretto perché è una canzone per i teenager”. Il video con i sottotitoli dei pensieri dei poveracci intrappolati nell’ingorgo è sempre molto bello. Mi sa che chi fa dei viaggi in macchina con me finisce come il ragazzo che spunta a 1.44: quando guido canto molto.