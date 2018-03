Mai nessuno come te

Chet Baker ha avuto una vita difficile, come sa chiunque abbia visto il documentario Let’s get lost di Bruce Weber. A sentirlo suonare la tromba e cantare, maestro assoluto del cool jazz più cool che c’è, non ci si pensa. Nei primi anni cinquanta era la tromba del meraviglioso quartetto di Gerry Mulligan. Poi una lunga carriera in giro per il mondo. Ha fatto tanti dischi, e in generale il suo materiale degli anni cinquanta come la #canzonedelgiorno, del 1954, è bellissimo. Stasera recuperatelo, prima di andare a letto.