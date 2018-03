Ieri, 4 marzo 2018, Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni. È probabilmente per questo che anche stamattina la radio del mio solito bar mattutino trasmetteva la #canzonedelgiorno, grande ballatona d’amore di periferia. L’album uscì nel 1979. Facevo la scuola media, ce l’avevano tutti, era impossibile non impararlo a memoria. È ancora lì, in un mio indistruttibile neurone musicale, per un lunedì piovoso.