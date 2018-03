Sono stato in vacanza a Berlino e ho avuto in testa per tutta la settimana la #canzonedelgiorno di oggi. Apre I’m your man, l’album che con il suo trionfo di drum machine e sintetizzatori molto anni ottanta segnò una rivoluzione per Leonard Cohen. Oggi è un sound molto datato, ma all’epoca fece conoscere il maestro canadese a una generazione che lo considerava roba vecchia: era un grosso errore. La foto di Cohen che mangia una banana è nell’élite della storia delle copertine assurde.