Al concertone di Live Aid del 13 luglio 1985 non c’erano solo gli U2 e i Queen. C’era anche Nik Kershaw, baluardo del pop da classifica di quegli anni ottanta che non riusciamo ancora a scrollarci di dosso (lui tra il 1984 e il 1985 piazzò quattro singoli nella top ten UK). La #canzonedelgiorno l’ho sentita stamattina al bar in un remix francamente orrendo. Questa è quella vera, pilastro delle playlist da festa del liceo di chi ha la mia età.