Da oggi, anziché una foto questa pagina ha dei bei disegni di Teresa Sdralevich. Spero che vi piacciano come piacciono a me, cioè tanto. Per festeggiare ecco i N.E.R.D con un pezzo ballabilissimo. È del 2004, è un tipo di musica che ascolto (o ballo) veramente poco e al di là del fatto che c’è dentro Pharrell Williams non ne so praticamente nulla. Ma per la mia sveglia questa #canzonedelgiorno, che anziché da Roma parte da una Milano decisamente piovosa, è perfetta. Spero anche per la vostra. Play LOUD, molto loud, che funziona meglio.