Domanda inutile: qual è il concerto più perfetto dove sono mai stato? Alla fine mi sa che vince Prince a Milano nel giorno del suo compleanno, il 7 giugno 1987, per il tour di Sign o’ the times (buffo: nella fila davanti a me c’erano tutti i Simply Red, che avevano suonato sullo stesso palco la sera prima), ma è un testa a testa con Peter Gabriel all’arena di Verona il 18 settembre 1987. Musica incredibile e performance incredibile. Secondo Setlist la #canzonedelgiorno non c’era. Peccato: è incredibile anche lei.