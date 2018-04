Distruzione

È il 1965, negli Stati Uniti i giovani soldati cominciano a partire per il Vietnam e la canzone di protesta prende decisamente piede. E Barry McGuire si conquista un posto nella storia con la #canzonedelgiorno, violento grido di rivolta contro l’apocalisse imminente. Nel 1966 con Gino Santercole, colonna del Clan di Adriano Celentano, arriva anche una cover in italiano. Il testo, tradotto con l’astuto zampino di Mogol, diventa improvvisamente ridicolo scivolando dai fucili alle corna senza battere ciglio (già il titolo è buffo: Questo vecchio pazzo mondo più che la guerra fa venire in mente un divertente film di Stanley Kramer). L’originale resta molto potentissimo.