I Massive Attack vengono da Bristol e hanno lasciato un segno indelebile nella migliore musica pop britannica degli ultimi trent’anni. Mezzanine, il loro terzo album, uscì nel 1998 e, anche se aveva un sound un po’ più tetro di quello a cui eravamo abituati, diventò subito molto popolare. Un momento meno cupo arrivava con la #canzonedelgiorno, che ha avuto una lunga vita anche come sigla di Dr. House e come musica più o meno di sottofondo in mille altri contesti. Molto merito va alla voce flautata di Elizabeth Fraser, voce dei Cocteau Twins. Eccola qua.